三星顯示器提前退出LCD市場 監視器面板恐洗牌

TrendForce光電研究(WitsView)最新研究表示，去年電視面板供過於求導致價格重跌，面板廠原本寄望今年透過增加監視器面板以消耗多餘產能，其中又以三星顯示器(SDC)的規劃最為積極；但近期受新冠肺炎疫情影響，市場普遍悲觀看待終端景氣，傳出SDC已經通知客戶將加速在今年底前完全退出LCD市場，監視器面板市場恐面臨洗牌。

TrendForce分析師楊晴翔表示，SDC正處於由LCD轉向QD-OLED電視面板的轉型陣痛期，不過在曲面監視器仍保有技術優勢，因此對於擴增曲面監視器市場的策略原本是信心滿滿。

SDC的監視器面板生產規劃為：IPS面板於韓國七代線生產；VA曲面面板在韓國八點五代線生產，並計畫今年下半年逐漸轉往中國蘇州的八點五代線，除了成本考量之外，中國市場對於曲面監視器的接受度一向高於歐美市場，因此若轉往當地生產，在內銷上將享有更多關稅優惠。

SDC早在2017年就關閉七代線(L7-1)，改建成獲利較佳的手機OLED面板生產線。而目前SDC在IPS監視器面板的市占率僅約9%，影響力十分有限，因此將另一條七代線(L7-2)關閉並轉往生產手機OLED面板，以經營角度來看實屬合理。

反觀SDC在VA面板市占率達35%位居第一，曲面面板市占率更超過七成，1000R等高曲率面板技術與生產良率也仍是領頭羊，在明後年QD-OLED監視器面板順利銜接之前，要鞏固現有的領導地位應不成問題，若現在決定提早放棄略顯可惜。

以監視器面板整體供需來看，IPS面板供給不虞匱乏，除了兩大主要供應商樂金顯示(LGD)與京東方(BOE)之外，台廠也持續透過設備改造來增加產能，加上今年惠科(HKC)綿陽廠也將投入供應行列，SDC退出，有助整體供需趨於平衡。

另一方面，SDC退出VA曲面面板生產後，將僅剩友達(2409)與華星光電(CSOT)可以供應，市場可能面臨供貨緊缺，反而對於明年規劃於長沙廠生產曲面VA面板的HKC來說是一大利多。

TrendForce原先預期今年監視器面板市場會像去年電視面板市場一樣面臨嚴重的供需失衡，原因在於面板供應商規劃2020年監視器面板出貨加總為1.7億台，相較於去年實際出貨的1.43億萬台，增幅達18.3%。但SDC決議提早退出LCD市場，將有助舒緩市場供給過剩的壓力。