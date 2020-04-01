永齡、鴻海發起防疫英雄加油活動 上千師生響應

兒童節將至，卻碰上新冠肺炎疫情肆虐，因此永齡、鴻海台灣希望小學於各分校臉書發起「#防疫英雄 CHALLENGE超人加油」活動，希望大家為醫護人員等防疫超人加油，短短三天即募集了超過上千位的孩童與成人響應。

永齡鴻海希望小學的分校老師表示，大家都期盼孩子能夠度過一個快樂的兒童節，但在孩子迎接屬於他們的開心節日時，其實也是一個教導孩童感恩與回饋的好時機；很高興孩子們在聽到這個活動時，都很開心能夠有個管道對執行防疫的值勤人員表達感謝，老師們也很欣慰孩子們也能夠藉此學到兒童不只能享受照顧，也能奉獻一己之力，送出祝福，而有一個更有意義的另類兒童節。

永齡慈善教育基金會董事長郭守正、執行長劉宥彤，一起同框合照之外，鴻海教育基金會執行長汪用和也特別拍照，大家都一起響應孩子們的行動，並分別在永齡慈善教育基金會、鴻海教育基金會相關臉書發文，對全台防疫的英雄致敬感謝。