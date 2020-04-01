鴻海入選新鮮人「理想頭家」今年全面啟動線上徵才

鴻海科技集團今（1）日獲入選《Cheers》雜誌「2020新世代最嚮往企業調查TOP100」第四名，成為職場新鮮人的「理想頭家」。

鴻海今日也表示，雖受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今年全台灣各大校園的就業博覽會陸續取消，但全面啟動線上徵才方式，包含開設徵才社群網站Linkedln企業專頁、Line官方帳號、線上履歷登入等。

鴻海表示，為有效整合海內外人才招募，在今年3月啟用Linkedln企業專頁，透過網路社群平台形式，建立對外溝通多元管道，徵才端更祭出百萬年薪，瞄準電動車（EV）、數位健康（Digital Health）、機器人（Robotics）等三大未來產業方向，以及人工智慧（AI）、半導體（Semiconductor）及下世代行動通訊技術，三大關鍵核心技術領域關鍵人才，為集團下階段成長建立人才庫。

鴻海也強調，為讓員工未來家庭規劃無後顧之憂，在個人職場盡情發揮，勇於挑戰自我，鴻海在健康與福利方面同時有一系列完整規劃，首先是優渥薪資待遇，新幹班大學畢業生起薪4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上，鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。

至於員工眷屬方面，透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，今年宣布，鴻海法人旗下員工將加碼0到3歲的育兒獎勵金擴大到6歲（含未滿7歲），只要符合條件的員工，在寶寶呱呱墜地之後，每個月可以領到1.5萬元，讓公司一路協助每位鴻海寶寶成長到滿7歲為止。

鴻海也指出，除了員工、眷屬照護之外，內部規劃辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計劃，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者；更多徵才相關訊息，請查詢鴻海全球人才招募網。