小米集團去年全年收入突破2,000億元 各項業務逆勢增長

小米集團（1810.HK）今（1）日公布截至2019年12月31日止經審計全年業績。2019年總收入突破人民幣2,000億元，達到人民幣2,058.4億元，年增長17.7%，2019年第四季度收入人民幣 564.7億元，年增長27.1%。

2019 年全年財務表現摘要：

• 收入約人民幣 2,058.4 億元，年增長 17.7%

• 毛利約人民幣 285.5 億元，年增長 28.7%

• 非國際財務報告準則計量經調整利潤 115.3 億元，年增長 34.8%

• 每股盈利為人民幣 0.42 元；

• 現金總儲備達到人民幣 660 億元

小米創始人、董事長兼首席執行官雷軍先生表示：「2019年，在中美貿易戰和全球經濟下滑的大背景下，小米依然實現了業內罕見的增長，並贏得一系列里程碑式的成就：從小米、Redmi雙品牌成功分拆獨立運營、到確立『5G+AIoT』作為下一代超級互聯網戰略方向、以及連接打入《財富》世界500強及Brandz的全球品牌TOP100；而最新出爐的業績亦反映了營收及利潤均持續獲良好增長，全年總收入更首次突破人民幣2,000億元。」

截至2019年12月31日，小米共投資超過290家公司，總帳面價值約人民幣300億元。其中，於2020年2月，小米投資的石頭科技在科創板上市，成為小米生態鏈公司中首家成功在 A 股市場上市的公司。未來，小米將通過擴展生態鏈，加快新產品和服務的推出，進一步提升在中國大陸和全球的使用者規模。此外，小米將始終重視技術創新、品質和設計，從而增強高品質的用戶體驗，並擴大高忠誠度和參與度的用戶規模，並計畫在未來五年裡在5G+AIoT領域投資人民幣500億元。