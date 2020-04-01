宏碁電競PC 搶下英、北歐、奧地利及瑞士銷售領先地位
宏碁今（1）日表示，電競品牌席捲泛歐市場，根據最新市調資料顯示，宏碁電競桌機在今年2月份奪下英國、北歐及奧地利市佔冠軍之位，並在瑞士以坐二望一之姿領先市場。
宏碁電競桌機2020年搶先布局泛歐市場，分別在英國以17.1%市佔、北歐以26.6%市佔及奧地利以31.8%市佔搶下銷售第一；此外，宏碁在瑞士也以第二名21.7%市佔持續搶攻市場。
宏碁在泛歐地區表現亮眼，主要歸功於緊密的通路商合作、因應市場的行銷活動以及成功的定價策略。
宏碁積極耕耘電競市場，除了提供軟硬體外，更贊助國際電競賽事；宏碁為2月IEM電競賽事的官方贊助商，並在活動首頁上宣傳Orion 3000和5000電競桌機，也成功將行銷宣傳導向銷售，創下佳績。
此外，在北歐地區則以搭載GTX166OS顯示卡的Nitro 50 N50-600奪下最佳銷售單品。
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