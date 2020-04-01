防清明變盤台股收跌44.43點 三大法人賣超45.02億
台股今(1)日開小紅震盪翻黑，清明節連假前買盤觀望，終場以9,663.63點作收，收在今日最低，9,700點再失守，下跌44.43點，成交量1,173.71億元；三大法人賣超45.02億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超47.07億元，投信買超21.85億元，自營商賣超（合計）19.8億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.22億元，自營商（避險）賣超18.58億元。
台股今日以9,726.2點小紅開出，早盤一度拉升至9,736點，連假前買盤出現觀望，指數震盪翻黑，台積電開高走低，收在271.5元，跌幅0.91%，大立光也是紅翻黑，收在3,760元，跌幅1.82%，鴻海收紅，以70元作收，漲幅0.14%，大盤指數近午盤賣壓現，尾盤再下殺，終場收在最低的9,663.63點，跌幅0.46%。
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