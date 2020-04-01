防清明變盤台股收跌44.43點 三大法人賣超45.02億

越南自今（1）日起，全國隔離15天抗疫。由於在中美貿易戰影響下，越南成為電子五哥東南亞生產首選地，因此也讓外界憂心製造「斷鏈」，不過，越南儘管實施隔離措施，但企業工廠仍可正常運作，包含鴻海（2317）、仁寶（2324）仍照常生產，鴻海表示，集團在越南廠區目前仍正常營運，同時園區內已加強防疫措施。

2020-04-01 14:49