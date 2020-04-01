今年全球LCD電視面板出貨量 將降一成

受到LCD 面板市場競爭激烈與OLED 面板的取代效應影響，2020年LCD 電視面板價格持續下探，根據Omdia 的指出，LCD 電視面板的全球市場在2020年的出貨量和出貨面積下降，預計全球LCD 電視面板出貨量將下降10％，從2019 年的2.872 億片下降到2.578 億片。

光電協進會產業分析師林政賢認為，由於貿易環境不穩定、終端購買力下降，使得全球LCD 市場需求動力走弱，南韓兩大面板巨擘都將停止LCD 面板產能，擴大建設OLED 工廠，而日本與中國等地廠商相繼擴大建設OLED 工廠，專注在OLED 市場開發，使得消費者紛紛轉向購買OLED、QLED 電視。

今年LCD 電視面板產量下降主要發生在32 英吋到55 英吋的主要尺寸範圍內，但是65 英吋及更大尺寸的產品會繼續增加產量。65 英吋及以上的LCD 電視面板的尺寸範圍出貨量到2020 年將成長21％，達到4,700 萬平方米。

但是對於尺寸小於65 英吋的面板，今年的出貨量將下降10％，至1.11 億平方米。然而，尺寸小於65 英吋的面板今年減少的出貨量為1,290 萬平方米，這大幅抵銷了65英吋及更大尺寸的810 萬平方米的面積成長。

根據韓媒報導，截至2020 年2 月為止，OLED 電視的平均價格為2,538 美元，而LCD 電視的平均價格為1,116 美元。與去年2 月價格分別為3,557 美元和1,047 美元相比，價格減少了約1,000 美元。由於OLED 電視在影像品質方面優於LCD 電視，因此價格差距逐漸縮小，OLED 將加速取代LCD 在電視顯示器市場佔有率。

近來由於對更明亮、更節能的顯示器解決方案的需求不斷增長，Micro LED（尺寸50μm 或更小的LED 晶片）的顯示技術引起了全球面板產界關注，與LCD技術相比具有更高對比度、響應時間短、功耗低等更高的效能表現。本身維持LED 原有的特點外，將LED 的尺寸微小化將可應用於中小尺寸的產品情況下，甚至也可以應用於柔性顯示器，因此近年來全球部分廠商開始嘗試商品化的動作。

目前在製程問題幾乎可以克服，生產成本才是商品化前，產業鏈須解決的問題，否則將難以擴展在各類顯示器應用。林政賢指出，提高良率才能提高產能，在未來才能達到成本降低，這是市場擴大的關鍵。進一步指出，根據矢野經濟研究所於2019 年所做Micro LED 顯示器的全球市場調查，預估2024 年全球配備MicroLED 的顯示器數量將達到315 萬台，市場將超過140 億美元。