三星顯示器提前退出LCD市場 監視器面板恐面臨洗牌

TrendForce光電研究（WitsView）最新研究表示，2019年電視面板供過於求導致價格重跌，面板廠原本寄望2020年透過增加監視器面板以消耗多餘產能，其中，又以三星顯示器（SDC）的規劃最為積極。然而，近期受到新冠肺炎疫情影響，市場普遍悲觀看待終端景氣，傳出SDC已經通知客戶將加速於今年底之前完全退出LCD市場，導致監視器面板市場恐面臨洗牌。

TrendForce分析師楊晴翔表示，SDC正處於由LCD轉向QD-OLED電視面板的轉型陣痛期，不過在曲面監視器仍保有技術優勢，因此對於擴增曲面監視器市場的策略原本是信心滿滿。

SDC的監視器面板生產規劃為：IPS面板於韓國7代線生產；VA曲面面板於韓國8.5代線生產，並計畫今年下半年逐漸轉往中國蘇州的8.5代線，除了成本考量之外，中國市場對於曲面監視器的接受度一向高於歐美市場，若轉往當地生產，在內銷上將享有更多關稅優惠。

SDC早在2017年就關閉七代線（L7-1），改建成獲利較佳的手機OLED面板生產線。而目前SDC在IPS監視器面板的市占率僅約9%，影響力十分有限，因此將另一條7代線（L7-2）關閉並轉往生產手機OLED面板，以經營角度來看實屬合理。

反觀SDC在VA面板市占率達35%位居第一，曲面面板市占率更超過七成，1000R等高曲率面板技術與生產良率也仍是領頭羊，在明後年QD-OLED監視器面板順利銜接之前，要鞏固現有的領導地位應不成問題，若現在決定提早放棄略顯可惜。

以監視器面板整體供需來看，IPS面板供給不虞匱乏，除了兩大主要供應商樂金顯示（LGD）與京東方（BOE）之外，台廠也持續透過設備改造來增加產能，加上今年惠科（HKC）綿陽廠也將投入供應行列，SDC此時退出，反倒有助於整體供需趨於平衡。

另一方面，SDC退出VA曲面面板生產後，將僅剩友達(AUO)與華星光電（CSOT）可以供應，市場可能面臨供貨緊缺，反而對於明年規劃於長沙廠生產曲面VA面板的HKC來說是一大利多。

TrendForce原先預期，2020年的監視器面板市場會像2019年電視面板市場一樣面臨嚴重的供需失衡，原因在於面板供應商規劃2020年監視器面板出貨加總為170.1百萬台，年增18.3%。

如今SDC決議提早退出LCD市場，將有助舒緩市場供給過剩壓力。