三星 來台推出全球唯一1000R CT55曲面顯示器

全球顯示器品牌大廠三星電子，來台推出全球唯一1000R CT55曲面顯示器，訴求前所未見沉浸視覺體驗 ，搭載立體雙聲道喇叭，強調視聽雙享受，擁有完整多元連接埠，三邊無邊框超薄機身，提供工作與質感生活完美平衡。

曲面顯示器近年持續受到市場青睞，根據IDC市場研調預估，消費者選購曲面顯示器佔比將逐年攀升，至2022年將可達到35%。

台灣三星電子宣布在台推出CT55曲面顯示器，以提供沉浸式觀看體驗的全球唯一1000R曲率、絕佳音質立體雙聲道喇叭、完整連接埠、質感設計及輕薄機身，成為消費者工作、娛樂的全能助手。

三星CT55曲面顯示器共推出23.6吋、27吋以及31.5吋多元選擇，4月10日起於全台通路陸續上市，建議售價分別為23.6吋5,690元、27吋6,990元、31.5吋8,990元。

為歡慶新機上市，凡於4月1日至6月30日活動期間購買CT55等指定機種，上網登錄即有機會抽中最新Samsung Galaxy S20+ 5G旗艦手機，打造遊戲與文書兼備的理想生活。

三星電子表示，領先全球推出現今最大曲率1000R CT55曲面顯示器，以更加符合人眼視覺工學，創造如臨實境、環繞沉浸式的視覺體驗。

欣賞影片時，消費者可徹底投注在影像世界中的每個時刻；而工作時，1000R曲率讓資訊盡收眼底，不論是同時比較報表內的多欄數據、或開啟多個視窗進行多工處理，皆帶來更高效的工作效率。

隨著每日觀看螢幕時間增加，雙眼的照護也日益重要，臨床研究證實，曲面顯示器相較平面顯示器對雙眼負擔較小，而當顯示器曲率趨近1000R，能有效降低長時間使用所帶來的眼睛疲勞。

日常生活的每個選擇都展現了個人的美學品味，CT55曲面顯示器配備16:9顯示比例、1920x1080解析度，採用三邊無邊框設計，結合1000R曲率帶來近乎無邊際的觀看體驗；外型採用菱格圖騰美背材質，低調盡顯個人不凡品味；搭配CT55曲面顯示器的7.9mm超薄機身、6mm纖薄金屬底座，釋放更多桌面視覺空間，從事電腦作業也能時尚有型。