SEMI：去年全球半導體材料營收下滑1.1%

SEMI （國際半導體產業協會）公布最新半導體材料市場報告（Materials Market Data Subscription, MMDS）指出，2019年全球半導體材料市場營收略微下降1.1%。雖然全球半導體材料市場去年出貨金額略下滑，但台灣已是連續第10年穩座全球最大半導體材料的消費國。

全球晶圓製造材料從330億美元降至328億美元，微幅減少0.4%，而晶圓製造材料、製程化學品、濺鍍用靶材與化學機械研磨（CMP）的銷售金額較前年同期下降逾2%。2019年封裝材料營收下滑2.3％，由197億美元降至192億美元。去年只有基板與其他封裝材料兩個類別的營收成長。

台灣身為晶圓代工和先進封裝基地的重鎮，已連續第10年蟬聯全球最大半導體材料消費地區，總金額達113億美元。此外，韓國仍維持排名第2位，中國排名第3，後者亦是2019年唯一成長的材料市場，其他地區的材料營收持平或呈個位數下跌。