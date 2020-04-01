SEMI：去年全球半導體材料市場營收下滑1.1%

雖然疫情嚴峻，但台積電創辦人張忠謀昨（31）日力挺夫人張淑芬新書發表活動。他盛讚張淑芬推動慈善事業，成立公益平台，類似台積電開設創新平台（OIP），雖然不會像台積電創新平台會為公司帶來直接金錢利益，但集結眾人之力，且起而力行，去幫助弱勢，將帶給台灣和社會更美好的一面。

2020-04-01 00:51