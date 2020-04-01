SEMI：去年全球半導體材料市場營收下滑1.1%
SEMI（國際半導體產業協會）公布最新半導體材料市場報告（Materials Market Data Subscription, MMDS）指出，2019年全球半導體材料市場營收略微下降1.1%；台灣身為晶圓代工和先進封裝基地的重鎮，已連續第10年蟬聯全球最大半導體材料消費地區，總金額達113億美元。
全球晶圓製造材料從330億美元降至328億美元，微幅減少0.4%，晶圓製造材料、製程化學品、濺鍍用靶材與化學機械研磨（CMP）的銷售金額較前年同期下降逾2%。
2019年封裝材料營收下滑2.3％，由197億美元降至192億美元；去年只有基板與其他封裝材料兩個類別的營收成長。
台灣身為晶圓代工和先進封裝基地的重鎮，已連續第10年蟬聯全球最大半導體材料消費地區，總金額達113億美元。
韓國維持排名第2位，中國排名第3，也是2019年唯一成長的材料市場。其他地區的材料營收持平或呈個位數下跌。
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