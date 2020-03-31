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張淑芬做公益親上災區第一線 張忠謀只要求回家吃晚餐

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
張淑芬、張忠謀聯袂出席新書發表會，互動頻頻放閃。記者林澔一/攝影
張淑芬、張忠謀聯袂出席新書發表會，互動頻頻放閃。記者林澔一/攝影

台積電創辦人張忠謀為妻子、台積電慈善基金會董事長張淑芬的新書「引路」寫了一篇序，標題是「除了台積電，還有芬」。新書發表會上，張淑芬笑得燦爛，「他不大誇我」，看到序才知道自己在丈夫心中「很榮幸跟台積電並排而論」。主持人要張忠謀公開讚美妻子，他說讚美好多次了，「要用腦子聽，不是用耳朵聽。」

2009年，張淑芬接下台積電志工社社長一職，人生主旋律轉為公益。「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」由天下文化出版，今天舉行新書發表會，張忠謀和張淑芬聯袂出席，兩人談公益時不斷放閃，於疫情期間放送溫暖的正能量。

「我不是做善事，而是學習人生。」張淑芬說，這十年來，她學習感恩、「把擁有的東西分散出去。」她也學到「放小自己」，台積電的頭銜容易讓人「變大」，但做公益必須「把自己放得比有需求的人還小」。

張淑芬作公益總是親上第一線。高雄氣爆後她來到現場，甚至還聞得到氣味。許多人問她擔不擔心危險，她說:「走進第一線時根本沒想到危機，到現場才能知道自己做得對不對」。

張忠謀擔心嗎？張淑芬說，他唯一的條件是「晚上必須回來跟我一起吃飯」，丈夫的支持對她來說是「最大的力量」。她微笑凝視張忠謀：「我們如果有一點成績，都是因為你」。

張忠謀說，張淑芬的慈善事業是「起而行」的事業；許多慈善事業是「捐款型」，「好像捐了款就沒事」，張淑芬卻會到現場看需要甚麼。她的慈善事業發展成為一個「慈善平台」，聚集多家公司、個人及台積電慈善基金會、志工社的資源來做慈善事業，跟台積電的「創新平台」理念相似。

張忠謀表示，台積電「創新平台」成立多年，聚集台積電的製程技術、客戶設計與第三者的智慧財產，做出有用的半導體產品。張淑芬的「慈善平台」則整合各方資源善盡社會責任，「慈善平台的觀念很了不起，台積電的創新平台也很了不起。」

台積電 張淑芬 張忠謀

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