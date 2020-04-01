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手機鏡頭單價高漲 大立光補

經濟日報 / 記者劉芳妙╱台北報導
大立光執行長林恩平。 （本報系資料庫）
大立光執行長林恩平。 （本報系資料庫）

智慧手機鏡頭大升級，產品單價大幅提升，今年上半年非蘋兩大旗艦機華為P40系列與三星Galaxy S20 Ultra搭載的鏡頭模組成本都首度超過100美元，創新高，並首次超越面板、處理器，躍居手機成本最高的零組件，大立光為兩款手機鏡頭主力供應商，成為大贏家。

智慧手機近年在攝像功能大比拚，推升鏡頭相關零組件單價，造就大立光毛利率衝上「7」字頭（70%），傲視國內蘋概股的佳績，隨著鏡頭相關成本不斷提升，法人預期，大立光挾技術優勢，將持續維持領先地位，挹注毛利率可期。

過往智慧手機當中，以面板模組或處理器居所有零組件成本之冠，儘管台積電為蘋果、高通、海思等晶片廠操刀生產處理器，但台廠仍居代工角色。隨著鏡頭相關零組件成本占比大幅提升，對大立光有利，也是台廠首度成為「智慧手機最貴零組件」的主角。

華為消費者業務CEO余承東接受外媒採訪時透露，每款P40鏡頭模組成本達100美元（約新台幣約3,000元）。據了解，為達到更高倍率變焦效果，並符合手機輕薄化趨勢，光學元件體積不影響手機厚度，P40 Pro是第一支採用G（研磨玻璃）+P（塑膠鏡頭）的潛望式結構手機，再度掀起市場新話題，大立光與陸系鏡頭廠舜宇為鏡頭供應商。

由於增加透光率更高的玻璃鏡頭，增加生產製程難度，加上透過放置新設計的菱鏡與新採用的兩面鏡子，延長光線在潛望式長焦鏡頭內的折射路徑，以達成10倍光學變焦效果，成為P40 Pro光學變焦規格大幅升級的關鍵，也讓鏡頭模組成本大增。亞光則供貨相關光折射零組件，也是受惠廠商之一。

儘管智慧手機成長趨勢邁入高原化，不過，手機規格競賽從未停歇，尤其非蘋陣營以中國手機品牌華為為首，近年不論在多鏡頭或G+P（混合鏡頭）等設計，不斷超前領先，創造話題；手機規格從過去畫素升級，近年已升格為大光圈、水滴鏡頭、全螢幕、甚至大立光目前已進行9P（九片塑膠鏡片）設計。

先前拆解網站Techinsights 對三星Galaxy S20 Ultra的拆解分析，推估S20 Ultra的鏡頭模組成本高達107美元，是S20 Ultra成本最高部分；小米10的相機模組成本也達67美元，與搭上5G數據晶片的高通處理器S865要價相差不遠，甚至更高。

因應多鏡頭趨勢，手機電池續航力及散熱等問題也成為零組件廠極待克服的議題，尤其迎向5G時代，相關族群將搶搭新商機。

鏡頭模組 智慧手機 大立光

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