技術領先的鏡頭廠 才能贏者全拿

智慧手機規格競賽的背後，更是光學鏡頭廠高資本的軍備賽。因應鏡頭精度不斷拉高，鏡頭廠每三年就要汰舊換新設備，但設備至少要七至十年攤提折舊，對一般鏡頭廠而言，賺錢速度根本趕不及換新設備的壓力，唯有像大立光這樣技術領先、具有競爭優勢的業者，才能「贏者全拿」。

光學鏡頭業的高資本投資壓力，可從去年國內鏡頭雙雄的資本支出概況略窺一二。

大立光去年資本支出85億元，創新高，年增33%；緊追在後的玉晶光為21.31億元，較前一年度大增96%，是七年來新高。

玉晶光去年大賺25.22億元，每股純益24.79元改寫新猷，不過這些錢還沒入袋，就已經先買設備搶擴產。玉晶光去年度盈餘擬配息9元，配發率36.3%，主要為因應今年擴產支出，保留銀彈。

大立光去年獲利以每股純益210.7元創新高，不過，大立光執行長林恩平已於年初透露，目前仍處於高度擴張期，目前「不考慮提高」盈餘配發率。換言之，大立光今年的盈餘配發率將維持過去幾年不高於四成的水準。