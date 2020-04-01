中華徵信所：電子業Q2、Q3訂單有壓

中華徵信所昨（31）日發布報告指出，受到歐美疫情及鎖國效應影響，5G、手機相關的新產品大都順延或停擺，現在應擔心的是企業第2季的業績，而非第1季的財報。

中華徵信所在這篇名為「訂單能見度低，Q2、Q3變數多」的報告中指出，全球經濟悲觀，IIF（國際金融協會）近日發表全球經濟成長預測為負1.5%，即使美國「銀彈救經濟」，也不一定能轉危為安，台灣高度仰賴進口，更有諸多變數，尤其是客戶端和需求端。

其中，電子業「情況比金融海嘯時還要緊張」，第2、3季訂單恐受影響。

報告引述一位有38年電子業資歷的大型電子通路業總經理的說法：「這不是危言聳聽，現在電子業情況比2008年金融海嘯時還要緊張。現在就要擔心第2季的業績，而不是第1季財報。