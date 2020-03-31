佳世達聯合艦隊添新成員 將取得矽瑪過半股權

佳世達（2352）聯合艦隊再添新夥伴，佳世達、矽瑪今（31）日董事會通過股權合作案，佳世達集團將投資10.12億元，取得矽瑪51.3%股權。雙方結盟後，將共同拓展車聯網、醫療、健康器材與AIoT（人工智慧物聯網）解決方案，強化垂直整合實力，提供客戶更廣的產品設計與製造服務。

佳世達表示，將投資6億元參與矽瑪私募案，取得37.5%股權，另預計以集團的投資公司購買普通股股權約13.8%，預計總投資金額不超過10.12億元。矽瑪將於6月9日舉行股東常會全面改選董監事，佳世達預計取得過半董事席次。

佳世達科技董事長陳其宏表示，佳世達是全方位的電子產品設計代工公司，持續布局車用、醫療等工業商業用的電子產品整合能力。矽瑪是電子連接器領導廠商，近年已直接和美系車用、醫療、穿戴式產品大廠進行早期設計合作（Front-End Design-in），雙方結盟後，將可優化佳世達商業暨工業用品的相關業務，並掌握關鍵零組件，強化垂直整合實力。

矽瑪科技董事長游素冠指出，矽瑪團隊在連接器領域已有30年以上經驗，近年在微型化、高頻高速與高電流等產品需求下，建立精密製程與高頻設計能力等，已深獲穿戴裝置、車用、醫療用等客戶肯定。希望未來藉由佳世達的系統整合能力加持，雙方資源互補，可提供更完整的服務，為客戶創造更高價值。