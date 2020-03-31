光寶科宣布 固態儲存事業部轉讓售予案延後交割
光寶科(2301)今(31)日宣布固態儲存事業部門轉讓售予Kioxia Holdings Corporation案，因受新冠肺炎影響，相關整合籌備工作未能如期完成，經買賣雙方善意協商後，決議將交割基準日由原定今年4月1日往後順延，待交割日確定後，將另行公告。交割日延後對於固態儲存事業的營運無不利影響。
光寶科董事會在去年8月30日通過將固態儲存事業部門轉讓售予Kioxia Holdings Corporation，所出售的業務為固態儲存事業部之營業與資產，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術及智慧財產權、客戶供應商關係。交易對價暫定為現金1.65億美元。
光寶儲存事業成立於1995年，該事業部於2008年設立個人電腦固態儲存事業部，2014年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部。該事業部現為業界領先的固態硬碟開發與製造商，提供企業和個人電腦客戶高度客製化的解決方案，知名客戶遍及美洲、歐洲和亞洲。
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