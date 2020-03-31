工業富聯去年淨利年增10.1%，已復工到正常水準

鴻海集團旗下工業富聯（FII）發布2019年營收年減1.6%，淨利年增10.1%。董事長李軍旗今（31）日表示，防疫是第1季首要任務，目前復工復產基本恢復到春節前水準，即往年正常水準，要打贏防疫戰最重要的是硬軟結合，硬體就是醫療物資，軟體是大數據手機平台。

工業富聯30日晚間發布的業績報告顯示，2019年公司營收為人民幣4,086.98億元，年減1.6%，淨利186.06億元，年增10.1%。其中，雲計算、科技服務業務收入分別較上年同期增長6.3%、20.4%，雲計算收入在營收總額中占比接近四成，通信及移動網路設備業務占比略有下滑。

工業富聯股價今收報人民幣13.2元，上漲3%。

李軍旗今在業績說明會上表示，2019年工業富聯面對複雜的外部環境，業績保持穩健發展主要歸因於四方面：多元化的業務增長動力、全球化的客戶布局、全球化的生產基地降低風險、生態圈力量。

在公司整體戰略上，李軍旗表示，未來公司戰略方向清晰，將在堅持智慧智造、工業互聯網雙輪驅動戰略不變的情況下，緊抓大陸國內新基建發展機遇。他認為，新基建戰略為公司發展帶來機遇，新基建七大領域中，工業富聯涉及四領域，包括5G、大數據更新、工業互聯網平台、雲計算。

至於新冠肺炎疫情對公司影響，李軍旗說，面對百年一遇的疫情，沒有哪個國家或企業可以獨善其身。疫情面前，關鍵是能否及時有效應對，如何提升生產製造能力，目前工業富聯復工復產已基本恢復至春節前的正常水準。

李軍旗還表示，今年第1季首要任務是防疫。2月初，公司用三天時間實現口罩自產，目前已經生產口罩2,000多萬片，已滿足公司自身員工需求，並且提供給上下游企業以及重要客戶。

工業富聯CEO鄭弘孟表示，隨著公司下游客戶進入5G建設及布局大年，公司的5G全方位產品系列將大規模進入商用，並驅動公司業績持續成長。目前業務顯現季節性特徵，在第3、4季將有明顯增長。公司也預計，隨著疫情的持續影響，線上辦公爆發式增長，數據中心、伺服器等的市場需求預計將進一步提升。