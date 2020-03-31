張忠謀：新冠疫情像戰爭 衝擊全球經濟、改變生活方式

新冠肺炎疫情全球蔓延，台積電（2330）創辦人張忠謀今（31）日不畏疫情，為夫人張淑芬《引路》新書發表會站台，談起這場疫情，他認為就像是一場戰爭，除了對全球經濟產生很大的衝擊之外，也會改變很多人，尤其是中產階級以上的許多人的生活方式。

張忠謀坦言，疫情對經濟的衝擊強度，要看全世界如何控制疫情，目前無法得知會有多大的衝擊，不過，即使是從今天起可以把疫情控制的不錯，人類的生活方式在疫情過後也會出現改變。

張忠謀舉例說，《紐約時報》有一篇文章，是訪問一個經營價錢相當便宜，很受歡迎的餐廳經營者，他的說法相當絕望，認為像他所經營的便宜、合理價錢的好餐廳，將永遠消失，餐廳業已經永遠沒有了，會存活下來的，恐怕只有像麥當勞這類的連鎖餐廳。