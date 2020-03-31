宏達電DeepQ推AI自然語言處理平台 閩南、客語嘛也通

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）今（31）日表示，旗下健康醫療事業部DeepQ團隊運用多年來累積各領域的研發經驗（包括VR/AR、AI人工智慧、區塊鏈、及自然語言處理等前瞻技術），積極投入抗疫，將相關技術與疾管署和衛福部合作，開發「疾管家」抗疫機器人，已超過200萬個使用者，發揮防疫抗疫積極效用。

宏達電表示，目前也是史丹佛大學電腦科學系客座教授的DeepQ總經理張智威親自領軍，推出新一代AI自然語言處理平台命名為T-BERT（Taiwan Bidirectional Encoder Representations from Transformers），使得電腦能同時三聲道讀聽寫國語、閩南語客語，將AI應用在語義分析及問答互動上。

此新一代AI自然語言處理平台T-BERT採用Transformer網路架構，從左到右；從右到左，雙向讀取段落文字，透過編碼器分析文字特徵，結合為台灣研發的AI加速運算技術，大幅提升語意判斷的精準度至93.7%。

張智威表示，目前台灣還沒有同時支援國、台、客語的自然語言處理平台，因此計畫把 T-BERT 模型開源釋出，並繼續擴充規模，以回饋學界與促進產業發展。同時將陸續把此技術導入產品端，例如此平台可以使疾管家未來能夠支持國台客語問答。

宏達電指出，DeepQ AI團隊與台灣大學教授廖世偉合作，應用兩個關鍵技術：深度學習模型與巨量資料處理的技術，針對台灣市場，打造出可支持國語、閩南語及客語的AI平台。

DeepQ AI團隊讓AI不斷閱讀巨量語意資料庫，訓練AI模型判斷語意。不過，要讓電腦可以學習如此巨量的資料，計算複雜且耗時。因此團隊同時使用超過64顆GPU運算，運用平行運算技術架構，提升60倍的運算速度，將AI模型的學習時間有效縮短至6小時。

除國語外，T-BERT 訓練也加入閩南語客語文獻。目前研發的AI模型已能將國語新聞自動分類成九大類別，如：財經、國際等類別，準確度達93.7%。台客語語料庫相對規模較小，DeepQ AI團隊則採用兩階段的微調訓練，讓台客語新聞分類準確度也能達到滿意的準確度。

客語 閩南語 宏達電

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