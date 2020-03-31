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玩美移動支援抗疫 免費開放三大AI及AR服務

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

訊連科技轉投資子公司、全球美妝科技領 導者「玩美移動」，因應新冠肺炎（COVID-19）全球疫情，宣布針對美妝企業開放 三項免費技術服務，於即日起開放線上申請。

有鑑於全球新冠肺炎疫情對美妝品牌與 零售商傳統銷售途徑造成影響，如一對一專櫃產品試用，全臉妝容服務，及彩妝訓練 教學等，「玩美移動」此次特別開放企業免費申請三項服務，包括提供擁有 AR 試妝 功能的「玩美彩妝」App 產品置入、於網頁加上 AR 試妝功能的「YouCam for Web」 服務，以及協助品牌內部溝通訓練的「A.R.T 線上即時遠距訓練系統」，協助全球美 妝品牌對抗疫情，增加線上銷售。

玩美移動總經理張華禎表示:「為共同對抗新冠肺炎疫情，我們的現實生活受到一定 程度的影響和限制;因此，線上的互動連結便成為美妝產業的新命脈。玩美移動一向 致力於線上技術研發，希望我們結合 AI／AR 技術推出的三項服務，能夠為美妝品牌 與消費者帶來幫助，成為疫情期間美妝企業營運上的靈感與助力。」

玩美移動因應疫情所開放的三項企業免費申請服務如下:

一、「玩美彩妝」App 產品置入，結合 AR 試妝增加新用戶產品曝光度 目前全球下載量已突破4億的「玩美彩妝」App，結合創新的 AR 試妝、自拍修圖功 能與互動式美妝社群經營，於 App 平台創下一年內 300 億次的線上試妝次數。於此 次開放的企業免費申請項目中，美妝品牌與零售商將能於「玩美彩妝」App 平台上 置入上達 100 個產品，於限定期間內顯示在 App 介面中提供用戶試用，並進一步至 品牌官網了解產品。結合手機行動裝置，成為疫情下增加新用戶曝光度的創新美妝行 銷管道。

二、網頁虛擬試妝，創造「先試再買」線上銷售環境 透過玩美移動專為企業打造的「YouCam For Web」服務，美妝品牌與銷售商將能 於其網頁上為美妝單品加入虛擬試妝功能，讓消費者能在其網站上直接試用有興趣購 買的美妝產品，包括唇膏、腮紅、眼線、眼影等等，打造「先試再買」的銷售環境。 

在此次企業免費申請項目中，企業能在限定期間內為上達 100 項美妝產品加入試妝 功能，在網路購物成為重要銷售管道的疫情期間，加倍增強銷售功效。

三、即時直播互動系統，全球美妝教學訓練零時差 為讓美妝品牌於疫情期間與全球美妝顧問維持即時、順暢的聯繫管道，玩美移動開放 企業申請免費使用「A.R.T 線上即時遠距訓練系統」，透過手機視訊直播，在任何時 間、任何地點與前線美妝顧問夥伴聯絡，並持續進行互動式的管理教育訓練與美妝教 學。

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