威宏-KY去年營收、獲利雙創新高 EPS 4.2元

威宏-KY（8442）公告去年財報，2019全年合併營收64.6億元，歸屬母公司稅後淨利2.12億元，分別較2018全年成長7％與132％，雙雙創下歷史新高紀錄，每股稅後純益（EPS）4.2元。

威宏-KY表示，除了受惠2019年輕奢品以及運動周邊配件的市場成長外，亦同步新增客戶以及既有客戶增加新品訂單，加上併購綜效逐步顯現，三大因素帶動去年營運進入高峰期。

威宏-KY去年毛利率較前一年度增加逾2個百分點至17%，公司表示，未來新廠產線與併購事業亦將依循新的管理模式，來縮短產線學習曲線，加速集團生產效率，待未來市場需求回升，擴廠與改善管理的效益將可立即顯現。

受到肺炎疫情影響，非民生必需品的需求減弱，威宏-KY表示，將審慎評估疫情對產業的影響，目前集團旗下產線復工狀況良好，後續將因應疫情變化適度調整營運方向。

此外，威宏-KY仍持續尋找併購對象，主要條件將以提升集團垂直整合、原始產品製造公司及報酬率導向為評估要件，目前公司在手資金仍充裕，在產業景氣低迷的情況下，有機會以較優渥、高性價比的條件收購，擴大集團營運。