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2020台灣之星 「U25學生挺起來」活動開跑

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
2020台灣之星「U25學生挺起來」活動開跑！「T STAR行銷接班人」實習招募中，打造價值500萬行銷實習課程。 圖／台灣之星提供
2020台灣之星「U25學生挺起來」活動開跑！「T STAR行銷接班人」實習招募中，打造價值500萬行銷實習課程。 圖／台灣之星提供

5G世代，跨領域人才將成為市場上炙手可熱的重點招募對象，有鑑於此，台灣之星已捷足先登、長期經營分眾市場，更是全力傾注資源在U25學生族群的經營，深入校園傾聽學生們對於電信的想像，首創25歲以下免學生證即享優惠、建立校園訊號地圖、贊助社團活動，甚至考量學生的未來發展而打造實習計畫，「U25學生挺起來」即日起磅礡展開，本活動包含「T STAR行銷接班人」實習招募，和即將開跑的「全台全能校際爭霸賽」，透過實際行動，全方位力挺每一個正在逐夢的學生們，並藉此培育下一世代的頂尖人才。

隨著台灣5G元年的到來，也象徵台灣之星5G「X」世代已壯闊展開，台灣之星將「未知Unknown」、「合作Collaboration」與「加乘Multiple」定義為引領5G世代的3大關鍵要素，透過新科技探索未知找尋機會、跨產業合作激盪生態鏈脈動，並運用5G技術特性推動翻倍的應用成長，來成就過去只是紙上談兵的未來，屆時大數據、人工智慧與物聯網的發展，將隨著新技術到來，而像雨後春筍般的展開。

而在去年，台灣之星為發掘與培訓U25學生行銷人才，首度發表「T STAR行銷接班人」實習招募計畫，並在1個月內就募集超過500件以上的履歷，成功引起校園間廣泛討論，並錄取了6位種子成員加入了台灣之星的行列。因此，今年台灣之星依然持續力挺同學，擴大籌畫U25學生專屬年度盛典：「U25學生挺起來」即日起磅礡展開，本活動包含「T STAR行銷接班人」實習招募，和即將開跑的「全台全能校際爭霸賽」，透過實際行動，全方位力挺每一個正在逐夢的學生們，並藉此培育下一世代的頂尖人才。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，進入5G世代，行銷策略勢必不斷推陳出新，運用創新渠道、技巧，與市場密切溝通，藉以開創更多電信行銷的可能；而在市場上，將會需要更多跨界菁英人才。

因此，今年我們在U25學生的年度溝通計畫中，大數據、物聯網等時下學生感興趣的熱門題材都會納入第二屆「T STAR行銷接班人」的課綱中，將會毫無保留的把最新的行銷趨勢傳授給「T STAR行銷接班人」的學員們，藉此培育更多5G世代的優秀人才。

台灣之星 5G 實習

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