淘寶2020年戰略 將培養20萬店家直播、萬名個人直播主

淘寶透過直播舉行「2020淘寶直播盛典」發佈年度戰略，強調將讓實體經營活動突破時空和地理侷限，找到新客流和增長機會。淘寶直播指出，平台引導的商品成交額增幅連續三年超過150%。到去年底為止，淘寶直播的日均開播商家數按年增長接近100%，觀眾每天觀看的直播內容時長總共超過35萬小時。

淘寶直播宣布，未來一年會推出一系列以人民幣10億元計的平台扶持策略，加快滿足線下商業活動對數位化營運需求。包括幫助100個線下市場接入淘寶直播，幫助產業帶市場和批發市場等零售商，擁抱數位化轉型；幫助20萬個線下門店導入淘寶直播；培育超過1萬位有過萬名支持者的「導購主播」；培育超過10萬名月收入超過人民幣1萬元的淘寶主播。

淘寶指出，疫情爆發後，帶動新營運事業產生或老店轉型，不少老字號商店入駐淘寶直播，員工可轉以淘寶頻繁地利用直播推動銷售。

最近杭州總部更培養首批10多位聾啞主播團隊，在「無聲的直播間」通過手語服務更多中國的聾啞人士。

手語直播的難度明顯高於普通的語音直播，尤其這些主播往往需要事前背誦大量商品資訊及轉換成手語，再加上直播時試穿數十件衣服、手語介紹，直播背後都是汗流浹背。