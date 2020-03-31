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Netflix調降台灣流量25% 不影響品質

中央社 / 台北31日電
由於電信網路流量大增，串流影音服務Netflix已在歐洲部分地區降低流量25%，今天起台灣也將實施這項措施30天，部分用戶可能會發現畫質略為下降，但仍享有當初購買的畫質等級。美聯社
由於電信網路流量大增，串流影音服務Netflix已在歐洲部分地區降低流量25%，今天起台灣也將實施這項措施30天，部分用戶可能會發現畫質略為下降，但仍享有當初購買的畫質等級。美聯社

由於電信網路流量大增，串流影音服務Netflix已在歐洲部分地區降低流量25%，今天起台灣也將實施這項措施30天，部分用戶可能會發現畫質略為下降，但仍享有當初購買的畫質等級。

Netflix內容發布部門副總裁佛羅倫斯（Ken Florance）在官方部落格說明，有鑑於目前電信網路面臨前所未有的大量需求，歐盟已於上週要求Netflix、Amazon和YouTube等公司盡可能以最有效率的方式使用網路。

Netflix立即研發、測試並部署一項新做法，能將Netflix的網路流量降低25%。新方法將在遭受最大衝擊的義大利和西班牙率先運行，Netflix會在48小時內達成目標，並持續擴大部署這項措施至歐洲其他地區和英國。

在亞太區，Netflix預計降低網路流量25%的地區包括台灣、菲律賓、印度、澳洲、紐西蘭。

針對會員詢問這項措施對畫質有何影響，佛羅倫斯表示，簡單來說，這項措施將維持所有層級的視訊解析度，無論用戶購買的是超高畫質（UHD）、高畫質 （HD）或標準畫質（Standard Definition），用戶仍將享有這些解析品質。

在正常的狀況下，Netflix每支影片的每種畫質都有許多不同的串流，有時多達數十種。佛羅倫斯表示，在接下來30天，在歐洲境內Netflix所做的是移除每種畫質中的最高頻寬串流。若用戶特別關注畫質，或許會留意到每種畫質略為下降，但仍然享有當初購買的畫質等級。

佛羅倫斯說，在網路服務商端，例如拉丁美洲等地區，有合作夥伴希望Netflix盡快降低頻寬，但也有些夥伴希望Netflix能維持正常服務。畢竟全球網路服務商建置網路的方式各異，所受的營運限制也不同。

佛羅倫斯強調，Netflix的目標很簡單，就是為會員維持品質的同時，支援那些網路面臨前所未有負荷的網路服務商。

Netflix 義大利

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