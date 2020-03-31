元大銀行鑽金大平台 聰明轉點輕鬆賺金

新型冠狀病毒肆虐「宅經濟」正夯，元大銀行與中華電信順勢聯手推出「鑽金大平台」行動點數商店服務，結合百家知名品牌(如：肯德基、必勝客、7-ELEVEN、全家超商)和團購熱門店家(如：亞尼克、黑師傅)推出熱銷商品免費兌換，卡友僅需事先將現金回饋轉換為鑽金點，即可在APP兌換商品，選擇至門市取貨或由廠商直接宅配到府，便能輕鬆、快速獲取喜歡的餐點美食。

元大銀行指出，以往刷「鑽金卡」所獲得的「鑽金紅利」，每1點僅能折抵信用卡帳單1元，元大銀行為提升鑽金紅利價值及創造持卡人刷卡新體驗，特別推出「鑽金大平台」，卡友可以在「行動銀行APP或網路銀行」自由選擇手上的「鑽金紅利」全部或一部分轉換為「鑽金點」，再透過「中華電信Hami Pay手機APP」的「元大專區」兌換喜歡的商品並享折價優惠，最高可放大紅利點數的價值近30%，讓卡友聰明轉輕鬆賺，越轉越划算。

為慶祝「鑽金大平台」上市，讓卡友體驗以「鑽金點」換好換滿，元大銀行祭出二波好康，一是即日起至3月29日止，卡友將刷卡回饋改為「鑽金點」，每人即可獲贈10點鑽金點；二是4月6日到4月10日止，持卡人得以「1點鑽金點」兌換「1杯全家中杯美式咖啡」(每日限量500杯)，另外，或者以「99點鑽金點」兌換「每日限量優惠商品」(如：無老鍋雙人鍋套餐、爭鮮迴轉壽司、哈根達斯雙人下午茶、必勝客個人比薩套餐或肯德基卡啦雞腿堡組合等)，讓卡友聰明轉點換美食，「輕鬆賺金」還能「防疫加分」。