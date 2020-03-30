神達數位進駐竹科園區 發展車用、智聯網及專業平板

應全球區域市場和未來成長需求，神達數位在國內建立生產基地，強化全球供應鏈和競爭力。神達投資控股股份有限公司( 3706)旗下子公司神達數位股份有限公司，今天通過科技部科學園區審議會，預計投資15億元入駐新竹科學園區，開發車用電子、AI影像應用以及智聯網等產品。

神達數位旗下品牌包含Mio、Navman以及Magellan，所銷售行車記錄器在台灣、東歐、俄羅斯以及紐澳等均為領導品牌，並以累積關鍵技術與整合能力，發展車聯網、安全輔助駕駛等新興應用，以體貼入微的設計反映對品質的高標準及設計巧思，給人們帶來安全便利的互聯生活。

神達數位總經理張樂羣表示，神達數位的銷售遍及全球五大洲，為了加強生產佈局，選擇在新竹科學園區進駐與設廠，期望在提升研發能量，提供高品質生產製造，以及加強與國內汽車供應鏈合作下，著眼於未來的成長，在汽車產業CASE(Connected連網，Autonomous自駕，Shared分享，Electric電力)願景下，攜手共創三贏。