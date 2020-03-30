仁寶線上法說會 今年毛利有望逐季往上

仁寶總經理翁宗斌今（30）日表示，2020第1季個人電腦(PC)與非PC整體出貨量將季減三成以上，主要是受到新冠肺炎疫情影響，但第2季將大幅度增長，主要是商用筆電需求一直增加，上半年希望PC可以維持去年出貨水準，2020年PC出貨量則希望維持2019年水準，毛利則會逐季往上。仁寶2019年筆電出貨量4241萬台，非PC出貨量約4300萬台。

仁寶今天舉行線上法說會，翁宗斌說，2020年3月中，仁寶在中國大陸廠房的復工率已達100%，第2季需求有高達九成以上，都是來自在家工作的訂單，可以看出在家工作的熱潮，尤其美國大公司多要求員工在家工作，美國員工在家裡使用的桌機效能不夠，因此，在多數公司要求下，爆發出商用筆電的需求。另外，線上學習的風潮，也是推升目前筆電需求暢旺的另一個因素。他說，目前通路上筆電庫存是負的，沒有什麼庫存，但這一波需求應該不只是補庫存的需求而已。

在其他產品方面，他說，像伺服器2020年還是要倍數成長，因為基期低，車用電子2020年出貨量則要成長五成以上，5G模組與終端產品下半年將大量出貨，也是明顯成長。仁寶2019年非PC產品營收比重已達32%，2020年要超過35%，長期目標是達到四成。

至於大客戶平板電腦與穿戴產品的認證問題？他說，客戶新產品發表按原定計劃在走，認證不是大問題，這在實驗室就做完了，而且工廠是在大陸，客戶的旅行出差不會影響到新品出貨。

在材料漲價方面？他說，材料的價格波動還好，比較擔心的是受到疫情影響，運輸物流成本會增加。至於處理器目前狀況還好，英特爾已經改善很多了。