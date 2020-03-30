神達投控旗下神達數位 將進駐新竹科學園區

神達投控（3706）今（30）日宣布，旗下子公司神達數位已通過科技部科學園區審議會，預計投資15億元入駐新竹科學園區，開發車用電子、AI影像應用以及智聯網等產品。

神達數位總經理張樂群表示，神達數位的銷售遍及全球五大洲，因應全球市場的變化快速，為了加強生產布局，選擇進駐新竹科學園區設廠，期望提升研發能量，提供高品質生產製造，以及加強與國內汽車供應鏈合作。目標是在汽車產業CASE，也就是連網（Connected），自駕（Autonomous）自駕，分享（Shared），電力（Electric）願景下，著眼於未來的成長。

神達數位以提供車用電子、智慧物聯以及專業商用平板方案與服務為主，旗下品牌包含Mio、Navman以及Magellan。