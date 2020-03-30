遠傳推NB-IoT血糖機 串聯90間醫療院所

遠傳布局智慧醫療與健康，宣布去年底展示全球第一台NB-IoT血糖機，於台南市全區26間直營門市開賣，民眾量測血糖後可直接上傳遠傳「Health健康+」雲端平台，用手機App就能持續追蹤健康狀況；同時結合台南衛生局「遠距健康照護智慧寬頻應用城市計畫」，血糖量測數據串接90間醫療院所，用於民眾回診時提供醫師的重要診斷訊息。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，遠傳將「大人物」技術與台灣照護診療資源結合，持續與多家醫療院所、縣市政府衛生單位合作，共同投入三高等慢性病預防。

遠傳表示，NB-IoT血糖機內建通訊模組，免月租費、免連接Wi-Fi或藍牙，透過物聯網傳輸大幅降低通訊成本，可上傳2,000次血糖數據，民眾在家透過NB-IoT血糖機量測血糖數值，數據即時上傳「Health健康+」雲端平台，免去傳統人工紙筆紀錄，不只量測者本人可透過手機App自我檢視，家人也可透過App互相關懷、瞭解患者的健康狀況。

遠傳指出，NB-IoT血糖機更接軌醫院構機的遠距追蹤照護，血糖的量測數據將連結至台南市立醫院、新樓醫院、志誠醫院、佳里奇美醫院等共15間醫院與75間診所，有助於醫師在民眾回診時，有更充分的健康資訊評估用藥調整、劑量增減等診斷作為。

2016年遠傳與台南市政府衛生局合作推動「遠距健康照護智慧寬頻應用城市計畫」，已於台南市37個行政區設置320個健康測量站，健康測量站的數據也會連結至前述90間醫療院所。根據台南市政府衛生局統計，「遠距健康照護智慧寬頻應用城市計畫」累積申辦會員人數超過4萬人，相較前一年度會員數成長整整1倍，每月上傳資料筆數超過8萬筆，