馬斯克對手破產 軟銀股票應聲跌10%

衛星通信公司OneWeb宣告破產，競爭對手包括特斯拉創辦人馬斯克的SpaceX及亞馬遜創辦人貝佐斯發起的「古柏計劃」反因此得利。投資OneWeb超過數十億美元的日本軟銀集團股票則是應聲下跌10%。軟銀才宣佈將進行410億美元的資產整合計劃以面對疫情，不料卻再遭此打擊。

軟銀股票下跌10%

根據《彭博社》報導，日本軟銀集團投資的衛星服務供應商OneWeb公司申請破產通過，軟銀的股價30日應聲下跌10%，集團僅在資產及股票回購中拿回部份投資金額。

OneWeb在破產之前才剛向籌得一筆高額融資，包括軟銀、空中巴士及高通等公司在內，金額高達33億美元，其中軟銀提供至少10億美元。這對被譽為創投之神的軟銀創辦人孫正義來說無疑是一記沉重打擊，他在上週剛宣佈，軟銀將進行410億美元的債務削減及股票整合計劃，建立現金儲備以面對飄忽不定的疫情。

股價大起大落

據《日本時報》報導，當時回購股票和削減債務的計劃公告一出，曾使軟銀股價在短短幾天內飆升逾5成。

OneWeb成立於2012年，是一間提供高速通訊的新創衛星公司，其太空場域的競爭對手各個大有來頭，包括特斯拉創辦人伊隆馬斯克的SpaceX及亞馬遜創辦人貝佐斯發起的「古柏計劃」，前述計劃已發射超過3000顆衛星上太空，OneWeb僅有74顆。

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