鴻海集團大陸復工率逾93% 復工達81萬人

記憶體模組廠十銓（4967）近二年來調整營運策略，不僅逐漸受到市場關注，也反映在業績表現上，今年前二月每股純益已達2.54元，帶動今年來股價相對強勢，市場法人也看好公司未來持續推升電競及工控產品比重的後續效應。

2020-03-30 14:46