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鴻海集團大陸復工率逾93% 復工達81萬人
鴻海集團大陸廠區在3月提前兩周達成季節復工目標，近況仍成為各方焦點。中國大陸官方官員今（30）日對外發布數據也提到，富士康大陸復工率逾93%同時復工已達81萬人。
鳳凰財經網今日刊出報導提到，工業和信息化部副部長辛國斌、工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏，中小企業局局長梁志峰等出席新聞發布會。
許科敏提到，大陸電子信息行業平均复崗率已達95%。「重點企業來看，中芯國際、京東方、華星光電等企業复崗率已超過90%。華為已全面復工，復產率穩定在90%。」
許科敏也說，「富士康27個主要廠區已復工81萬人，整體復工率93.7%，近百家核心配套企業都已復工復產，帶動上下游1萬餘家中小企業復工復產，穩定了全球供應鏈。從重大項目來看，長江存儲、長鑫、華星光電、維信諾等重大項目進展順利。」
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