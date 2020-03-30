疫情宅在家商機夯 華碩推世界首款43吋DSC電競螢幕

搶攻疫情宅在家新商機，華碩旗下ROG玩家共和國今（30）日宣布，世界首款搭載顯示串流壓縮技術(DSC)的43吋電競螢幕ROG Swift PG43UQ正式在台上市！

ROG Swift PG43UQ搭載43吋4K UHD(3840 x 2160)電競顯示器，透過內建的顯示串流壓縮技術(DSC)，可在不降低畫面品質的前提下，以單一介面高速串流高解析影像，並支援可變更新率及高動態範圍成像 (HDR)，無需使用雙DisplayPort連接或色彩採樣，以43吋大尺寸抗眩光面板，為玩家帶來極致流暢的視覺效果與栩栩如生的畫面細節，當玩家選擇最高的視覺效果設定時，仍可享受無與倫比的大螢幕沉浸式遊戲體驗。

即日起至4月30日，於指定通路「原價屋」購買ROG Swift PG43UQ，隨貨附贈ROG x SOL安全帽(限量聯名款)+ROG潮流口罩套。