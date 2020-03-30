群聯新廠動土 看好5G及伺服器市場

快閃記憶體 (NAND Flash) 產業歷經去年的動盪，群聯電子（8299）不僅於去年繳出亮眼的成績單，今年更延續這波成長趨勢，加碼新建五期新廠。新廠於今（30）日舉辦動土典禮，為這波受新冠肺炎疫情壟罩的陰霾，增添了些許的亮點。

群聯新廠規劃為地下二樓及地上七樓的大樓，總投資金額將近14億元，預計增加建坪超過1.3萬坪，空間規劃主要為研發中心、倉儲管理、及員工停車場，預計於2021年12月底前完工，2022年初開始啟用。而新廠也預估可增加1500至2000位工程師，將持續維持全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片研發中心的領先地位。

群聯電子自2007年起，便逐步購入苗栗縣竹南廣源科學園區土地，以供企業營運總部及研發中心使用，至今累計購入土地已超過1.5萬坪，占整體園區將近10%，已興建及使用建坪更是將近2萬坪。此次新增的五期新廠，整體使用總建坪空間將一舉超過3.35萬坪，顯示群聯不僅持續為接下來的成長動能佈局，更宣示持續加碼投資台灣及扎根永續經營的決心。

群聯董事長潘健成於致詞時表示，疫情對市場的影響，基本上是讓終端應用消費的需求遞延而非消失。而因疫情造成的遠距上班現象，也將直接帶動了雲端伺服器應用、監控系統應用、線上購物及高階電競等宅經濟需求；再加上5G將於2020年逐步建置開台，帶動上下游相關的基礎設備及終端應用例如自駕車及邊緣運算等，2020年後市維持正面樂觀。