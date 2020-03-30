欣興今年資本支出破240億元創新高 公司無增資計畫

PCB暨IC載板大廠欣興（3037）財務部總經理暨發言人沈再生今（30）日在法說會上提到，對於今年資本支出大幅成長主要是按照客戶合作的關係與計畫，公司在手現金200多億元並無增資計畫。

欣興去年資本支出110.1億元，已較2018年的88億元成長，並在上周五宣布大舉追加今年以及未來五年載板專案投資規劃，今年資本支出估計達240.70億元，再改寫新高。

沈再生今日說，欣興目前在手現金200多億元，加上仍有300億多的中長期額度，因此目前資本支出所需資金不會是大問題也並無規劃增資。

另依據目前載板投資實際回收情況，沈再生說，投入100元回收50-80元之間的產出，等於說投資百億元可回收產出約在50億元至80億元不等，不過仍看實際產品結構。

欣興中國廠區營收占比約30-36%，主要是傳統PCB部分，今年規劃蘇州廠區提升部分載板產能，不過未來主要大投資都在台灣。

欣興統計，目前來自載板製程月營業額30億元，其中10億元為BT載板、20億元則為ABF載板。至於AiP部分則看未來情況調整產能。

欣興2019年載板產能增加約一成多，欣興也規劃，去年年底到今年年底載板產能目標再增加約12%。