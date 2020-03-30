因應新冠肺炎疫情 台積電4/16法說改成線上召開

新冠肺炎疫情延燒，台積電(2330)因先前有1名員工確診，啟動分組辦公營運模式，鼓勵非產線人員在家辦公，同時考量疫情嚴峻，決定將原預計4月16日舉辦的法說會改成線上語音形式；台積電首季財測並未因疫情而調整，市場關注第2季恐將受到衝擊，且有亞系外資調降台積電評等中立，目標價由370元下修至289元。

台積電今日股價開低震盪，早盤以263.5元開低，下跌9.5元，一度下探至262.5元，終場收在267.5元，下跌5.5元，跌幅2.01%，市值失守7兆元，下滑至6兆9,363.82億元，三大法人今日全數賣超，外資賣超11,924張，投信賣超661張，自營商賣超12張，合計三大法人賣超12,597張。

台積電預估第1季合併營收102~103億美元（新台幣3049.8~3079.7億元），雖然新冠肺炎疫情衝擊各產業，不過，台積電並未調整首季的財測，市場則是擔心第2季恐將受到疫情的衝擊，將是台積電下月法說會法人關切的重要議題。

台積電日前因有員工確診新冠肺炎，相關近距離接觸者約30人，已即刻進行14天的居家隔離，預計本周將可解除隔離，截至目前，員工健康情況良好；因應防疫需求，原訂4月16日舉行的法說會，將改成線上語音形式，據指出，應是自2003年的SARS疫情以來，台積電法說會首次採線上語音舉行。

亞系外資最新報告則是調降台積電評等，由原先優於大盤表現調降至中立，目標價由370元下修至289元，為近期外資報告中，首家調降台積電評等的外資，另外，先前已有美系外資及日系外資曾調降台積電目標價，但都維持買進評等，目標價分別是320元、310元。