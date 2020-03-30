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欣興Q2稼動率升溫 載板滿載配合客人需求

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

PCB暨IC載板大廠欣興（3037）財務部總經理暨發言人沈再生今（30）日在法說會上提到，今年首季受到疫情干擾大陸工廠稼動率，出貨也受到組裝廠開工影響，目前看來稼動率的回升主要都是配合客人需求，歐美日韓客人在HDI方面也希望協助生產，雖然欣冠肺炎病毒的疫情對未來的可預測造成困難，但公司也持續注意後續變化，目前的預測都是從客人需求估計。

對於欣興2020資本支出大增至突破240億元，沈再生解釋，主要是配合客人的中長期計畫，是長期合作布局未來市場需求而編列預算，「觀察2018年以來ABF/BT載板價格穩定，載板專案都密切配合客戶中長期合作，不會重視短期利益而是長期風險降低，追求價格穩定，客人也對我們比較照顧。」

依據欣興估計，2019年第4季、今年首季、今年第2季四大製程稼動率趨勢，PCB去年第4季稼動率85%，本季約60-65%，第2季提升至75-85%。至於HDI方面去年第4季85-90%，本季約65-80%，第2季估計70-80%。

載板方面，估計該區間都約75-80%，屬於持續滿載。至於軟板方面估，從本季75%在今年第2季提升至80-85%。沈再生也說，「載板稼動率持續比較滿，相對比較滿載生產情況下，因此欣興看待75-80%稼動率就約是滿稼動左右，主要是載板產品線組合的應用需求。」

欣興

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