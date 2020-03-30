群聯電搶先布局疫情過後 斥資14億元蓋新廠

新冠（武漢）肺炎疫情籠罩，全球局勢處於悲觀，群聯電子股份有限公司布局疫情過後，斥資約14億元在苗栗縣竹南鎮廣源科技園區新蓋竹南5期廠房，預計明年底前營運，群聯電董事長潘健成期許屆時最短時間一股作氣，拿下市占率及客戶信任感。

快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片及儲存解決方案大廠群聯電落腳竹南鎮廣源科技園區12年，作為企業營運總部及研發中心，員工從600多人，增加到超過1800名，潘健成去年還獲苗栗縣政府頒榮譽縣民證，竹南5期廠房今天上午開工動土，苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等地方人士參加。

潘健成說，全球局勢受新冠肺炎疫情影響，媒體及投資人都處於悲觀的狀況，公司內部也有不一樣的想法，廠房投資等疫情過了再處理，但公司目前面臨比較大的問題，生意還不錯，未來也接到好幾個國際大案子，苦於人力資源不足，且既有廠區都飽合，因此還是決定投資蓋5期廠房，希望明年底廠房啟用，再增加400名工程師，滿足接到新案子的需求。

他指出，5期廠房斥資14億元，建坪1萬3000坪，完工後除擴大物流空間外，也多了將近2000名工程師的位置，將來新廠全部使用，將有4000個員工幹部，去年公司團隊合作，整體營收440幾億元，世界局勢不是太好的狀況下，還創下歷史新高。

潘健成認為局勢往後看，肺炎疫情當然會有影響，布局的是著眼肺炎過後，「誰有能力在最短時間捉到機會，誰就有機會一股作氣把市占率、客戶信任感拿下來」，他相信目前投資蓋廠的時機，將來再創營收新高。