宏達電虛擬實境樂園 進軍沙烏地阿拉伯

宏達電（2498）今（30）日宣布與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作，所成立的虛擬實境旗艦中心Xtra Life已正式開幕，為沙烏地阿拉伯帶來全新型態的娛樂。

在宏達電VIVE技術支援下，Xtra Life首次將虛擬實境引入沙烏地阿拉伯，為消費者提供了最高規格的虛擬實境環境。 HTC Vive追踪科技，讓使用者能在3D空間中移動，並透過手持控制器的動態追蹤科技在虛擬環境進行互動。

Xtra Life占地1,500平方公尺，規劃為4大類具完全沉浸感的遊戲類型：射擊、運動、賽車和冒險遊戲，讓每個客人都能找到吸引並適合他們的遊戲。該中心預估每年可吸引約36萬個遊客。

eXtra執行長Mohamed Galal表示，虛擬實境代表沉浸式互動娛樂的新紀元，讓人們用全新的方式去享受前所未有甚至是無法想像的體驗，加上沙烏地阿拉伯人對遊戲的熱愛，大家都等不及Xtra Life的開幕。

負責參與建置這個場域的HTC VIVELAND 企業解決方案副總經理李文材指出，HTC VIVELAND提供Xtra Life完整的解決方案，給予獨特的體驗內容以及獨家的技術服務。過去一年多來雙方不斷討論如何提供最適合阿拉伯當地人民的內容。此次雙方建立起合作夥伴關係，未來也將持續努力把虛擬實境體驗推廣到沙烏地阿拉伯和其他海灣國家各個城市，進而在中東地區實現VIVE Reality的願景。

eXtra是海灣合作委員會（GCC）中領先的消費電子產品零售商，在沙烏地阿拉伯，巴林和阿曼擁有42多家商店，並且在2011年成為沙烏地阿拉伯第一家讓交易網站上線的零售商。eXtra於2002年在沙烏地阿拉伯成立，其業務範圍涵蓋電視，計算，移動通信，數字成像，遊戲和家用電器。 eXtra旨在為客戶提供消費電子產品與電器等各個方面完整的購物體驗，包括安裝和售後保修服務。 eXtra現擁有超過1,200萬客戶。