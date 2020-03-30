TrendForce下修2020年筆電出貨至1.567億台
2020年2月份因為疫情影響，主要位於中國境內的前六大代工廠生產能力大受打擊，TrendForce今天將2020第一季筆電出貨量下調至2,790萬台，較疫情爆發前預估的3,500萬台大幅減少20.3%。
在中國疫情趨緩後，代工廠卯足全力開始招工、備料，產能稼動率也在短短一個月內即恢復至70%，同時預期生產上游的物料端在5月以前應該得以完全恢復正常供貨。
雖然2020年3月底開始有教育用Chromebook標案與Work from Home的商務用筆電需求，然而歐美這個囊括筆電整體銷量超過50%的市場，疫情從3月份開始擴散，接下來對於消費信心的衝擊恐怕短時間內無法平息，不僅短期買氣冷卻，甚至進一步造成下半年感恩節、聖誕節旺季買氣不旺的異常現象也值得關注。
考量未來需求端的不確定性，TrendForce將2020年筆電出貨量下修至1.567億台，較疫情爆發前預估的1.624億台減少了3.5%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言