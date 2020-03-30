TrendForce下修2020年筆電出貨至1.567億台

2020年2月份因為疫情影響，主要位於中國境內的前六大代工廠生產能力大受打擊，TrendForce今天將2020第一季筆電出貨量下調至2,790萬台，較疫情爆發前預估的3,500萬台大幅減少20.3%。

在中國疫情趨緩後，代工廠卯足全力開始招工、備料，產能稼動率也在短短一個月內即恢復至70%，同時預期生產上游的物料端在5月以前應該得以完全恢復正常供貨。

雖然2020年3月底開始有教育用Chromebook標案與Work from Home的商務用筆電需求，然而歐美這個囊括筆電整體銷量超過50%的市場，疫情從3月份開始擴散，接下來對於消費信心的衝擊恐怕短時間內無法平息，不僅短期買氣冷卻，甚至進一步造成下半年感恩節、聖誕節旺季買氣不旺的異常現象也值得關注。

考量未來需求端的不確定性，TrendForce將2020年筆電出貨量下修至1.567億台，較疫情爆發前預估的1.624億台減少了3.5%。