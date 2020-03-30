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搶灘中東 HTC VIVELAND前進沙國推出虛擬實境旗艦中心

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導
HTC （宏達電）今天宣布與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作所成立的虛擬實境旗艦中心Xtra Life，正式開幕向大眾敞開大門為沙烏地阿拉伯帶來全新型態的娛樂。宏達電提供
HTC （宏達電）今天宣布與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作所成立的虛擬實境旗艦中心Xtra Life，正式開幕向大眾敞開大門為沙烏地阿拉伯帶來全新型態的娛樂。宏達電提供

HTC （宏達電）今天宣布與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作所成立的虛擬實境旗艦中心Xtra Life，正式開幕向大眾敞開大門，透過「遠端傳輸」把遊客送到遊戲之中，為沙烏地阿拉伯帶來全新型態的娛樂。

在HTC VIVE技術支援下，Xtra Life首次將虛擬實境引入沙烏地阿拉伯，為消費者提供了最高規格的虛擬實境環境。 HTC VIVE的「房間規模」追踪科技，讓使用者能在3D空間中移動，並透過手持控制器的動態追蹤科技在虛擬環境進行互動。

虛擬實境中心Xtra Life具1500平方公尺，規劃為4大類具完全沉浸感的遊戲類型：射擊、運動、賽車和冒險遊戲，讓每個客人都能找到吸引並適合他們的遊戲。該中心預估每年可吸引約360,000名遊客，除了頂尖的虛擬遊戲，他們還能享受絕佳的服務以及餐點。

eXtra執行長Mohamed Galal表示，虛擬實境代表沉浸式互動娛樂的新紀元，讓人們用全新的方式去享受前所未有甚至是無法想像的體驗，加上沙烏地阿拉伯人對遊戲的熱愛，大家都等不及Xtra Life的開幕。Xtra Life樂園讓人們在裡面能感到無限的可能性，將改變大家對現代遊戲的看法。

負責參與建置這個場域的HTC VIVELAND 企業解決方案副總經理李文材也說，HTC VIVELAND提供Xtra Life完整的解決方案，給予獨特的體驗內容以及獨家的技術服務。過去一年多來，雙方不斷地研究討論如何提供最適合阿拉伯當地人民的內容，並帶領他們享受虛擬實境的啟發靈感和驚嘆不已的體驗。HTC VIVELAND將和eXtra建立合作夥伴關係，Xtra Life只是起點，雙方會持續努力將虛擬實境體驗推廣到沙烏地阿拉伯和其他海灣國家各個城市。

HTC （宏達電）今天宣布與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作所成立的虛擬實境旗艦中心Xtra Life，為沙烏地阿拉伯帶來全新型態的娛樂。宏達電提供
HTC （宏達電）今天宣布與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作所成立的虛擬實境旗艦中心Xtra Life，為沙烏地阿拉伯帶來全新型態的娛樂。宏達電提供

虛擬實境 HTC 沙烏地阿拉伯

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