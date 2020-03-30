訊連科技「U 會議」 獲經濟部工業局採用

訊連科技深耕影音視訊產品多年，旗下雲端視訊會議產品「U 會議」，不僅通過多項國際雲端安全檢測，也榮獲美國權威媒體MSN.com選為「2020年最佳網路視訊會議軟體」，也獲得科技部、外貿協會等政府機關及公協會採用；另外，今年度為因應學術單位的防疫需求，提供全台80餘所大專院校做為遠端課程平台，讓學生遠端學習不間斷。

不僅如此，訊連科技於2018年獲得經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持，於「U 會議」導入AI人工智慧與人臉辨識技術，提升視訊會議安全性及效率；而工業局也於今年正式導入「U 會議」服務，做為防疫期間工業局及北中南各大工業區管理處的溝通平台，期望透過遠距視訊會議取代實體會議，大幅降低多人共同開會衍生的風險。

經濟部工業局呂正華局長表示：「訊連科技是卓越中堅企業代表，這套由國人自主開發的遠距會議軟體，透過人工智慧(AI)、擴增實境(AR)技術，打造全新的視訊會議體驗，相信可為臺灣防疫多盡一份心力。」

訊連董事長黃肇雄表示，「訊連『U 會議』推出以來，已獲許多公民營單位及教育機構採用，打造視訊會議、教育訓練、遠距辦公及遠距面試等多樣化的應用。」「很榮幸『U 會議』獲經濟部工業局採用，透過網路視訊會議，於防疫期間有效降低群聚會議、出差客訪之可能風險，並有效提升跨局處之溝通效率。」

訊連『U 會議』可相容於個人電腦及行動裝置等跨平台系統，結合訊連PerfectCam之AI及AR技術，可於視訊會議中使用AI背景虛化及置換，或套用AR虛擬彩妝工具，保障個人隱私並增加會議專業感，而且軟體通過多項國際雲端安全檢測，能提供台灣政府公家單位與企業，無資安疑慮之雲端溝通平台首選。

針對新冠肺炎疫情，訊連科技推出大專院校專屬之「U 校園防疫免費專案」，協助大專院校打造防疫期間的遠距教學及視訊溝通平台。此外，針對一般用戶，訊連科技亦於防疫期間，將U會議免費版之會議時間數提升至60分鐘，可供各公家機關及民間企業採用。