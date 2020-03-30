快訊

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

直播／新冠疫情嚴峻！24小時內添3死 今新增8確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

訊連科技「U 會議」 獲經濟部工業局採用

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
訊連科技「U 會議」獲經濟部工業局採用。圖／訊連提供
訊連科技「U 會議」獲經濟部工業局採用。圖／訊連提供

訊連科技深耕影音視訊產品多年，旗下雲端視訊會議產品「U 會議」，不僅通過多項國際雲端安全檢測，也榮獲美國權威媒體MSN.com選為「2020年最佳網路視訊會議軟體」，也獲得科技部、外貿協會等政府機關及公協會採用；另外，今年度為因應學術單位的防疫需求，提供全台80餘所大專院校做為遠端課程平台，讓學生遠端學習不間斷。

不僅如此，訊連科技於2018年獲得經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持，於「U 會議」導入AI人工智慧與人臉辨識技術，提升視訊會議安全性及效率；而工業局也於今年正式導入「U 會議」服務，做為防疫期間工業局及北中南各大工業區管理處的溝通平台，期望透過遠距視訊會議取代實體會議，大幅降低多人共同開會衍生的風險。

經濟部工業局呂正華局長表示：「訊連科技是卓越中堅企業代表，這套由國人自主開發的遠距會議軟體，透過人工智慧(AI)、擴增實境(AR)技術，打造全新的視訊會議體驗，相信可為臺灣防疫多盡一份心力。」

訊連董事長黃肇雄表示，「訊連『U 會議』推出以來，已獲許多公民營單位及教育機構採用，打造視訊會議、教育訓練、遠距辦公及遠距面試等多樣化的應用。」「很榮幸『U 會議』獲經濟部工業局採用，透過網路視訊會議，於防疫期間有效降低群聚會議、出差客訪之可能風險，並有效提升跨局處之溝通效率。」

訊連『U 會議』可相容於個人電腦及行動裝置等跨平台系統，結合訊連PerfectCam之AI及AR技術，可於視訊會議中使用AI背景虛化及置換，或套用AR虛擬彩妝工具，保障個人隱私並增加會議專業感，而且軟體通過多項國際雲端安全檢測，能提供台灣政府公家單位與企業，無資安疑慮之雲端溝通平台首選。

針對新冠肺炎疫情，訊連科技推出大專院校專屬之「U 校園防疫免費專案」，協助大專院校打造防疫期間的遠距教學及視訊溝通平台。此外，針對一般用戶，訊連科技亦於防疫期間，將U會議免費版之會議時間數提升至60分鐘，可供各公家機關及民間企業採用。

訊連 雲端

延伸閱讀

消防役畢當護理師 他回消防隊送防疫品感動昔日同事

響應防疫政策 竹市15間酒店、酒吧、KTV停業14天

確診個案老街趴趴走 侯友宜：觀光重點區均加強防疫

送大陸防護衣被拒 蔡英文：講防疫外交不如講防疫合作

相關新聞

受疫情影響 台積電4月16日法說會改為線上舉行

晶圓代工龍頭台積電將於4月16日舉行法人說明會，因新冠肺炎疫情影響，將改線上語音形式舉行。市場人士指出，這是2003年S...

訊連科技「U 會議」 獲經濟部工業局採用

訊連科技深耕影音視訊產品多年，旗下雲端視訊會議產品「U 會議」，不僅通過多項國際雲端安全檢測，也榮獲美國權威媒體MSN....

兆勁科技加速轉型 連續兩季虧轉盈

兆勁科技（2444）加速轉型，帶動營運漸入佳境，去年第4季合併營收4.96億元、年增28.5%，創歷史同期新高，稅後淨利...

無畏疫情 法人估力成上半年業績佳

無畏新冠肺炎疫情，記憶體封測廠力成上半年業績看佳，法人估主要是伺服器需求帶動記憶體封測和系統級封裝模組，預期上半年業績可...

筆電5G拉貨旺 雙鴻泰碩3月營收可望優於預期

受惠居家辦公需求激增，加上大陸積極重啟5G基礎建設，散熱廠隨著生產線逐步恢復，3月營運表現不看淡，包括雙鴻、泰碩3月營收...

資料中心需求帶動 貿聯下半年成長引擎可望重新啟動

連接器線廠貿聯-KY（3665）上半年受新冠肺炎疫情影響，歐美客戶因終端需求減弱影響，上半年拉貨動能大減，然而在資訊類新...

台積電不評論3奈米外界揣測 指5奈米為目前重點

晶圓代工龍頭台積電表示，過去並未正式發布3奈米試量產時程，3奈米試產時程延後是外界揣測，不評論外界揣測。台積電指出，5奈...

鴻海將公布去年財報 早盤台股重挫拖累暫失70元

台股早盤一度重挫逾200點，鴻海受累早盤股價暫失守70元，最低來到69元，下跌1.56%，市值來到新台幣9565億元。鴻...

英華達攜手為恭醫院 打造智慧醫療監控系統

英業達集團旗下英華達今天表示，該公司捐贈為恭紀念醫院「全家寶」電子血壓計23 台與「全家寶」血糖/總膽固醇/尿酸監測系統...

疫情效應 台積3奈米延後試產

供應鏈傳出，受新冠肺炎疫情導致全球物流與人員移動大亂，設備供應同步受影響，台積電3奈米試產線裝設被迫延後，原訂6月裝機時程將延至10月，南科18廠試產線也恐延後至少一季。

晶圓一哥資本支出 市場緊盯是否修正

台積電訂4月16日舉行法說會，受新冠肺炎打亂公司先進製程布局腳步影響，法人關注是否會進一步修正今年資本支出。

龍巖斥資3.08億元 買1,121張台積股

龍巖公告，近一個月斥資3.08億元取得1,121張台積電股票，每股價格為275.1元。龍巖表示，近期台股重挫，台積電價值被低估，基於財務投資和資產配置考量而買進台積電。

熱門新聞

台積電延後3奈米試產 打亂半導體龍頭關鍵戰

三利多加持 鴻海去年EPS上看8.5元

開第一槍 宏碁、華碩筆電印度喊漲

疫情效應 台積3奈米延後試產

全球經濟前景急遽惡化 楊金龍：央行射「抗疫」三箭

南韓兩大廠 加速退出LCD

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。