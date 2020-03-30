兆勁科技加速轉型 連續兩季虧轉盈

兆勁科技（2444）加速轉型，帶動營運漸入佳境，去年第4季合併營收4.96億元、年增28.5%，創歷史同期新高，稅後淨利1,165萬元，每股稅後純益0.12元，連續二季虧轉盈。

兆勁表示，公司自去年下半年積極拓展Flash、DRAM記憶體模組、半導體再生晶圓及IC晶片設計生產等多業務佈局，其中12月網通業務與記憶體模組、半導體相關合計業務營收比重已達4比6。

隨著業務銷售結構調整，以及受惠Flash、DRAM等記憶體模組新產品、Mini LED出貨升溫挹注，整體出貨量放大帶動產能稼動率保持一定水準之上，去第4季整體毛利率、營業利益率，較2018年同期的2.78%、-8.8%，進一步提升至12.62%、3.9%。

兆勁逐步轉型朝記憶體模組、半導體再生晶圓及IC晶片設計等業務拓展，除既有網通業務量轉好的營運基石下，記憶體模組、半導體相關業務有望成為公司營運成長的第二支箭。

展望今年上半年，兆勁從第1季起積極拓展Flash、DRAM記憶體模組事業出貨、接單表現，且觀察新冠肺炎疫情發展，全球電商及電競業務需求也大幅增溫。

近期企業啟動異地備援機制，首度出現大規模員工在家上班，及學校遠距教學比例上升，除帶動雲端運算及資料中心需求大增，亦引發各地NB及平板陸續傳出缺貨與伺服器需求激增。

OEM廠最近接單直逼傳統旺季水準，在DRAM及NAND Flash價格同步平穩的助益下，也創造兆勁記憶體模組事業良好發展環境，並有望帶動整體營運穩步向上。

兆勁指出，在半導體業務中的減薄再生晶圓技術方面，兆勁已與大陸兩家半導體廠商，於今年1月中簽訂技術合作合約，由兆勁輸出減薄再生晶圓設備給這大陸兩家半導體廠商，預計第2季開始出貨。

隨著公司持續深化記憶體模組、半導體相關業務接單表現，可望帶動整體營運邁入高成長期階段，且兆勁在5G新產品高速先進雷射晶片與半導體相關產業中，已於去年投入大量資本支出，今年將可減少此部份費用支出，有助於優化營運及獲利體質。