台積電延後3奈米試產 打亂龍頭關鍵戰

新冠肺炎疫情攪局，台積電三奈米試產線裝設被迫延後，原訂六月裝機時程將延至十月，南科十八廠試產線恐怕也被迫延後至少一季；由於對手三星大舉追趕押注在三奈米製程，台積電延後試產，也讓這場雙強爭鬥更添張力。

三奈米製程是半導體產業歷年最大手筆投資，更是龍頭爭霸的關鍵戰役。台積電將投資總額逾一點五兆元的三奈米計畫留在台灣，奠定台灣半導體產業成為全球半導體產業製造重心，也掀起強大的群聚效應。

不過，三星追趕台積電的企圖一直沒有停過，三星在十四奈米製程大幅落後台積電後，隨後的十奈米、七奈米製程更被台積電大幅領先，三星因而跳過五奈米，直接決戰三奈米製程，計畫在二○三○年前投資一一六○億美元，希望超越台積電成為全球第一大晶圓代工廠。

台積電目前在五奈米製程已取得壓倒性勝利，幾乎囊括全年能夠參與五奈米製程的所有客戶，包括蘋果、海思、超微、高通，這些客戶未來也將是少數能參與三奈米競賽的半導體廠。但台積電在三奈米計畫始終維持低調，在多次的法說會只揭露二○二二年量產時程，堅持不對外透露製程技術。

這場半導體雙強的三奈米爭霸，原本在台積電總裁魏哲家宣布台積電將於四月二十九日聖塔克拉拉舉行北美技術論壇公布三奈米製程，再度引爆戰火。但台積電稍早在官網已決定將論壇延至八月二十四日，其他地區的技術研討會將在九月重新安排。

此外，台積電原訂六月於竹科十二Ｂ廠裝設三奈米試產線，也因歐美疫情升高，相關關鍵設備無法如期交貨，裝機人員也受到境外人士不能抵台等限制，無法如期裝設，台積電供應鏈透露將延至今年十月裝設。

至於南科十八廠原訂今年十月也裝設一條三奈米試產線，預料也將向後延至少一奈米，換句話說，台積電原訂今年底提前試產三奈米製程計畫，將延至明年初才會試產，但應會如原先預定在二○二二年量產。