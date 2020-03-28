湖北深圳復工專車 逾200名富士康員工返廠

鴻海集團旗下鴻橋今（28）日更新復工專題動態，其中湖北直達深圳復工專車接駁之下，逾200名員工返抵深圳龍華廠區。

據了解，此次接駁在昨晚深夜完成全部程序。復工列車共計1,000多名在湖北人員返深，分別為富士康、華為、騰訊等企業員工。

富士康員工共計200餘名搭上專車，分別來自ACKN、CAA、iDSBG、CNSBG總部周邊等事業群。

FII 董事長李軍旗率隊接駁員工提到，「終於盼到你們的平安歸來，我謹代表富士康深圳園區防疫指揮部，對你們過去兩個月的堅持，致以最誠摯的感謝和問候。富士康深圳園區熱烈歡迎大家。回到深圳，回到家裡。」

李軍旗也說：「目前集團正在有序的開展復工復產防疫工作，我們口罩生產線設立在龍華園區能夠保障及照護。富士康百萬員工做好防疫工作。希望大家回去好好休息以飽滿的熱情準備投身復工。」