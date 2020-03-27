威剛去年EPS 2.04元 將配發現金股利1.4元

記憶體模組大廠威剛（3260）今（27）日公告去年財報，全年獲利較2018年轉虧為盈，稅後純益4.46億元，EPS 2.04元，同時，董事會決議擬每股配發現金股利1.4元，盈餘配發率近7成，以收盤價45.55元計算，現金殖利率3.07%。

威剛表示，去年第4季因兩大記憶體價格走弱，本業獲利受到小幅影響，單季毛利率約8.53%，同時業外提列運彩賠付損失準備約1.8億元，及土地價值減損1.7億元等，造成單季稅前淨損2.46億元，稅後淨損2.44億元，歸屬母公司業主淨損2.5億元，第4季每股稅後虧損1.15元。

由於威剛去年前3季皆是獲利的表現，儘管第4季虧損，但全年仍順利轉虧為營，稅後純益4.46億元，每股純益2.04 元。

威剛展望今年第2季，認為在記憶體價格平穩，再加上新冠肺炎疫情發展，全球電商及電競業務大幅增溫，企業也啟動異地備援機制，雲端運算及資料中心需求大增，首度出現大規模員工在家上班及學校遠距教學比例上升，引發各地NB及平板陸續傳出缺貨聲，OEM廠近期接單直逼傳統旺季水準，在公司NAND Flash及DRAM庫存水位無虞的優勢下，營運表現可望穩步向上。