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傳美擬斷華為晶片貨源 台積電恐遭衝擊外資再轉賣超

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電（2330）本周股價最高衝達286元，最低則是252元，短線急漲逾1成，可惜又再遭到消息面的影響，外電報導指出美國有意進一步擴大對華為的出貨限制，市場擔憂台積電恐會受到衝擊。 圖／聯合報系資料照片
台積電（2330）本周股價最高衝達286元，最低則是252元，短線急漲逾1成，可惜又再遭到消息面的影響，外電報導指出美國有意進一步擴大對華為的出貨限制，市場擔憂台積電恐會受到衝擊。 圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）本周股價最高衝達286元，最低則是252元，短線急漲逾1成，可惜又再遭到消息面的影響，外電報導指出美國有意進一步擴大對華為的出貨限制，市場擔憂台積電恐會受到衝擊，造成今（27）日股價翻黑，短線漲幅也隨著收斂，外資在連三買之後再度轉為賣超。

路透社引述消息人士說法報導表示，白宮高級官員擬採取新措施，進一步限制對華為的出貨，使用美國晶片製造設備的外國公司必須先獲得美國許可證，才能向華為提供某些晶片。

市場擔心，如果這個限制措施通過，恐將對華為及台積電造成打擊，同時也傷害美國半導體企業，但報導也指出，目前還不清楚總統川普是否會同意，先前川普在2月時似乎是反對該項提案；針對這個消息，台積電則是表示，不對單一客戶評論及回答假設性問題。

國安基金在上周啟動護盤機制，台積電股價在上周一度下探至235.5元價位，主要是因外資賣超所造成，但本周在政府護盤下，股價往上走揚，且外資也終止連賣轉為買超，不過，今日再度轉為賣超，終止連三買。

台積電今日開高走低，盤中一度衝達286元，終場收在273元，下跌7元，跌幅2.5%，外資賣超5,230張，投信賣超452張，自營商賣超2,113張，合計三大法人賣超7,795張；統計外資本周合計買超台積電28,468張，股價上漲3元，漲幅1.11%。

台積電 外資 華為

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