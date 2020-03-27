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台大創創中心與新北合作 招募AR/VR 與橘色科技新創

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台大創創中心今日與新北市府簽署合作備忘錄，將邀集企業以擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)與橘色科技產業為主題，以企業垂直加速器方式，共同培育新創公司，集結產官學的力量共同強化新北市的創業生態系，讓更多新創公司在新北落地發展，並且藉由新創公司將為企業注入新的商業成長契機，以及數位轉型的可能。

新北市經發局長何怡明表示，AR/VR將不只改變人們的生活，也將重塑整個數位經濟發展。台大創創中心執行長曾正忠表示，產官學合作即是希望能整合資源協助新創，也協助企業成長與數位轉型。

與台大創創中心合作的企業垂直加速器，將以具備產品雛型，以及需企業合作驗證客戶需求與商業模式的新創公司為主要招募對象，由台大創創中心與新北市政府共同尋找企業合作，以產官學三方力量，搭配企業出題，新創解題、合作驗證方式，強化AR/VR及橘色科技在新北市的發展，讓新北市的創業生態系更加完善。

新北市府表示，AR/VR的發展不僅需要大企業的投入，新創公司的創新創意服務，也是推動產業發展不可缺少的力量。提升人類生活品質的橘色科技產業也是未來科技重點發展方向，未來將結合新創公司在物聯網（IoT）、機器人、人工智慧（AI）等技術，運用在人類健康幸福和人文關懷科技領域上，讓新北成為台灣發展橘色產業的第一站。

台大創創中心自成立以來輔導了超過 300 家以上的新創團隊，2019年開始運作企業垂直加速器，期盼新創透過與企業的合作，進行實際場域的驗證，未來即有機會獲得潛在客戶、通路等市場機會，現在也正在招募新一季的新創團隊進駐。

台大 大創 VR

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