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響應「地球一小時」 宏碁號召全球辦公室「關燈」減碳

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

「地球一小時（Earth Hour）」是一個世界性節能活動，在每年三月最後一個周六晚間八點三十分至九點三十分發起共同關燈行動。宏碁自2012年起連續九年響應荒野保護協會舉辦的「地球一小時」行動，今年更跳脫以往，除了關閉宏碁大樓招牌燈及建國北路大型廣告燈外，更將展開全球辦公室為期一個月的關燈行動，號召全球宏碁同仁一起節能減碳、守護唯一的地球。

自 2007 年起，世界自然基金會（WWF） 於澳洲雪梨發起「地球一小時」行動，目前全球約有188 個國家、區域與超過18,000多個世界地標，藉由「關燈」共同呼籲大眾正視氣候變遷議題。今年3月28日星期六為2020年「地球一小時」行動日，宏碁除了在台灣與全球同步串連關燈一小時外，更號召全球辦公室於4月8日起每周三進行關燈一小時活動，藉由實際行動響應關燈減碳愛地球。

宏碁積極推廣環境保護理念，自2019年起推動「Project Humanity」計畫，邀請全球員工一起關懷環境議題，透過數位科技開發App，舉辦全球30個綠行動挑戰，結合環境教育、社群支持及解決方案，進而凝聚共識並發揮影響力，為生態永續共盡心力。

宏碁 減碳 護理

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