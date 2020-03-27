燦坤斜槓新發展 155間門市攜手EPSON推列印服務
3C通路燦坤攜手EPSON，推出「印出你的燦爛人生」影印、列印服務，即日起於全台155間燦坤門市即可體驗這項便民措施。
燦坤表示，有別於一般超商A4黑白列印3元、彩色列印10元，燦坤打出A4黑白列印僅需1元、彩色列印5元的超優惠價，平價的收費方式，更是親民許多。
燦坤指出，過往時常遇到消費者詢問是否可以提供影印，也讓他們開始思考在門市裡提供影印服務的可能性。因此，便催生了業內首創的便民影印服務，也讓燦坤的斜槓事業又增添了新發展，零售服務更多元化。
尤其現在深受新冠肺炎疫情影響，減少外出的情況下，燦坤也推薦消費者可選擇EPSON L5190/L5196連續供墨複合機，其支援無線Wi-Fi列印的功能，讓不論是在家上課、上班，不用出門即可進行列印。
台灣愛普生（Epson）指出，EPSON L5190/L5196小於40公分的精巧機身，不占空間，同時，一瓶墨水可印4500張，等於三年不需購買墨水，且列印一張只要0.03元，大幅降低了列印設備與耗材的成本，滿足消費者對大量列印的需求。
燦坤強調，與EPSON合作推出的影印、列印服務，期望帶給消費者，不論是出門或在家，都可以享受更優惠且超值的列印體驗。
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