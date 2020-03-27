快訊

疫情全球擴散：從「第十人法則」備戰SHTF狀態

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

燦坤斜槓新發展 155間門市攜手EPSON推列印服務

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

3C通路燦坤攜手EPSON，推出「印出你的燦爛人生」影印、列印服務，即日起於全台155間燦坤門市即可體驗這項便民措施。

燦坤表示，有別於一般超商A4黑白列印3元、彩色列印10元，燦坤打出A4黑白列印僅需1元、彩色列印5元的超優惠價，平價的收費方式，更是親民許多。

燦坤指出，過往時常遇到消費者詢問是否可以提供影印，也讓他們開始思考在門市裡提供影印服務的可能性。因此，便催生了業內首創的便民影印服務，也讓燦坤的斜槓事業又增添了新發展，零售服務更多元化。

尤其現在深受新冠肺炎疫情影響，減少外出的情況下，燦坤也推薦消費者可選擇EPSON L5190/L5196連續供墨複合機，其支援無線Wi-Fi列印的功能，讓不論是在家上課、上班，不用出門即可進行列印。

台灣愛普生（Epson）指出，EPSON L5190/L5196小於40公分的精巧機身，不占空間，同時，一瓶墨水可印4500張，等於三年不需購買墨水，且列印一張只要0.03元，大幅降低了列印設備與耗材的成本，滿足消費者對大量列印的需求。

燦坤強調，與EPSON合作推出的影印、列印服務，期望帶給消費者，不論是出門或在家，都可以享受更優惠且超值的列印體驗。

燦坤 疫情

延伸閱讀

燦坤也能列印文件！「A4黑白列印1元、彩色列印5元」比超商更便宜

高績效教練／斜槓創業的啟示

燦坤 擬配發現金股息1元

口罩實名制2.0上路 燦坤讀卡機銷量成長2.2倍

相關新聞

元太董座李政昊：疫情趨緩後 電子貨架標籤將加速成長

E Ink元太科技(8069)今(27)日公布2019年第4季合併營收34.33億元，單季稅後純益6.13億元，每股純益...

友達高層搬風 面板業務分拆

友達（2409）加強力道衝刺「價值轉型」，力求在產業逆境中突圍，為展現轉型決心，日前進行組織重整，將面板業務一分為二，拆為消費應用策略事業總部，以及商用暨工業應用策略事業總部，透過分工更加明確，落實及加速價值轉型步調。

美中疫情口水戰 又濺到台積電

美、中之間的新冠肺炎疫情口水批評颱風尾掃到科技業，美國白宮再度傳出對華為新限制。路透社引述消息人士表示，白宮高級官員同意採取新措施，限制向華為提供晶片，恐連帶影響晶圓代工台積電（2330）。

台積電、聯電、世界 大啃委外訂單

在這一波新冠肺炎疫情推波助瀾之下，半導體產業走向製造外包或無晶圓商業模式腳步加快，晶圓龍頭台積電（2330）、世界先進（5347）、聯電（2303）等專業晶圓代工將優先受惠，大啖委外生產訂單。

白宮擬再出手限制華為 台積電再次掃到颱風尾

美、中新冠肺炎口水批評颱風尾掃到科技業，美國白宮再度傳出對華為新限制。路透社引述消息人士指出，白宮高級官員同意採取新措施...

張忠謀不為人知成就 啟發張淑芬天分鼓勵慈善

除了台積電外，台積電創辦人張忠謀自認為最近十幾年還有別的成就，啟發了太太張淑芬的繪畫天分，並鼓勵她的慈善事業，使她發展她...

疫情推波晶圓廠關閉潮？台積電、世界先進大啖委外訂單

新冠肺炎疫情肆虐、全球步入經濟衰退，晶圓廠將掀起一波關閉浪潮？根據半導體分析研究機構IC Insights調查，在越來越...

傳美擴大對華為出貨限制 台積電：不回答假設性問題

外電報導，川普政府高層官員已同意採取新措施，將限制全球向華為供應晶片。晶圓代工龍頭廠台積電表示，不回答假設性問題

鴻家軍FIT 產能達旺季水準

鴻海集團旗下FIT（鴻騰）昨（26）日召開業績發布會釋出展望。FIT提到，因應新冠病毒肺炎防疫，大陸廠區在做好防疫後逐步復工，目前復工已恢復達旺季的水準，3月訂單如期交貨。

5G iPhone傳延後發表 台廠：訂單修正待觀察

對於5G iPhone開發受新冠肺炎衝擊，恐延後發表，甚至要到明年才會問世的傳聞，供應鏈昨（26）日均不願正面回應。和碩、大立光均認為，疫情干擾下，導致市場變化大；大立光更直言，「客戶是否修正訂單，仍要觀察」。

疫情下需求反成長 群聯：NAND需求將爆發

快閃記憶體控制晶片和解決方案大廠群聯昨（26）指出，中國大陸快速復工、雲端服務、遠端監控、遊戲機與5G聯網應用，以及工控嵌入式市場等六大應用端在新冠肺炎疫情下，對儲存型快閃記憶體（NAND Flash）需求反而強勁成長，目前NAND Flash需求只是遞延，不會消失，下半年需求將大爆發。

美光財測正向 記憶體帶勁

美商記憶體大廠美光（Micro）看好遠端辦公將帶動資料中心、筆電強勁成長，連帶使記憶體的供給吃緊，讓記憶體景氣在全球籠罩新冠疫情陰霾中，形成有力支撐，有利南亞科、華邦電、威剛、宇瞻和十銓等記憶體族群營運動能。

熱門新聞

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

傳統型保單 保費看漲三成

「習慣最危險」輸在石油ETF的人敗在哪？

想免費預購口罩 記得利用刷卡或數位帳戶轉帳優惠

星宇航空指定！ 胡同燒肉靠「刷烤網經營學」打造餐飲帝國

上市櫃股票下市機制 4月1日上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。